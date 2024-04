În premieră – Capodopere ale Muzeului Național Brukenthal, în variantă NFT, pentru toți iubitorii de artă! ​Opere ale unor pictori de renume mondial, care au facut istorie, sunt acum mai accesibile ca niciodata! Muzeul Național Brukenthal, in parteneriat cu Casa de licitații A 10 by Artmark, va ofera ocazia inedita de a licita pentru un exemplar unic, in format digital NFT (Non-Fungible Token), al unei picturi din patrimoniul universal și național, aflate in colecțiile muzeului sibian, și de a susține astfel proiectele celui mai important muzeu romanesc de arta europeana. Toți iubitorii artei din Romania sunt invitați sa oferteze pentru cele doar zece versiuni digitale, in format NFT, ale capodoperelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capodopere ale Muzeului National Brukenthal in format digital NFT (Non-Fungible Token) vor putea fi licitate la Artmark. Pretul de pornire este unic, fiecare dintre acestea plecand de la 100 de euro, potrivit news.ro

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sambata, 23 martie, ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un ”pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”.Ministrul Agriculturii a fost intrebat cat va costa kilogramul de carne de miel in apropierea…

- Mai sunt doar cateva zile pana la mult așteptata partida dintre Romania și Irlanda de Nord. Federația Romana de Fotbal (FRF) a facut un anunț de ultim moment in privința biletelor pentru meciul amical care se va disputa pe Arena Naționala, vineri, la data de 22 martie 2024. Iata prețul biletelor pentru…

- O operatie la inima, in premiera in Romania, a fost facuta la un copil de un an si patru luni de catre medicii din Timisoara. Este vorba despre o ablatie prin radiofrecventa. Micutul ajungea la pulsul 280 de batai pe minut. Conform medicilor, tahicardie paroxistica supraventriculara este boala de care…

- UCM Reșița, cea mai veche unitate industriala din Europa, inființata in vremea Imperiului Habsburgic, și-a gasit cumparator, dupa 13 ani de insolvența. Este vorba de catre Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice SRL, societate ce are ca asociat unic compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare…

- Modelele clasice produse sub numele de ARO sunt cautate de pasionați, tocmai de aceea ne place sa mai scanam din cand in cand piața și sa va prezentam modele interesante scoase la vanzare in Romania.De aceasta data am gasit un ARO 240 fabricat in anul 1977, despre care vanzatorul scrie in anunț ca a…

- Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat pe X un videoclip de multumire la…

- ”Holdingul de materiale de constructii ROCA Industry anunta finalizarea tranzactiei pentru achizitionarea a 70% din capitalul social al Workshop Doors. Pretul tranzactiei este de 30 milioane lei. Conform termenilor tranzactiei, holdingul are posibilitatea de a achizitiona un pachet suplimentar de 30%…