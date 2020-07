Macron cere UE sancțiuni împotriva Turciei datorită încălcării apelor teritoriale grecești Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi Uniunii Europene sa impuna sancțiuni împotriva Turciei datorita &"violarii&" apelor teritoriale ale Greciei și Ciprului, relateaza Reuters.



Tensiunile dintre Atena și Ankara au crescut în ultimele zile datorita rezervelor de gaz natural din Marea Egee și neînțelegerilor privind delimitarea platoului continental.



Comentariile lui Macron au venit dupa ce marina turca a anunțat joi ca urmeaza sa faca explorari de gaze în zona dintre Cipru și Creta, o acțiune despre care Atena spune ca îi încalca apele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

