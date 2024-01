Stiri pe aceeasi tema

- Turdeanca Daria Cocan participa in aceste zile la turneul de calificare pentru Campionatul European U-20 de la vara. Romania face parte din grupa A, alaturi de Turcia și Kosovo. Daca vor termina pe 1 sau 2, vor juca in semifinalele turneului, iar daca ocupa locul 3 vor juca pentru locurile 5-6. Din…

- Echipa naționala de volei masculin U18, pregatita de antrenorii Razvan Parpala și Bogdan Nicolae, au incheiat pe prima poziție partidele din grupa preliminara A, o grupa grea, in care s-au mai aflat Serbia și Turcia, doua dintre cele mai puternice naționale la aceasta categorie de varsta.Romania…

- Selectionata Romaniei va infrunta Grecia in finala preliminariilor balcanice ale Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2024, informeaza Agerpres.Romania a reusit sa castige Grupa B de la Strumica (Macedonia de Nord), dupa ce Turcia a invins Serbia cu 3-0, sambata. Tricolorii…

- Ultimul meci al romancelor de la Campionatul European de polo feminin de duminica, 7 ianuarie 2024, le-a adus o victorie spectaculoasa. Tricolorele au caștigat competiția impotriva Turciei cu un scor de senzație. Concursul s-a vazut LIVE in AntenaPLAY.

- Romania a jucat cu Serbia in al doilea meci de la Campionatul European de polo feminin, pe data de 6 ianuarie 2024. Publicul a stat cu ochii pe AntenaPLAY pentru a urmari eșecul de care au avut parte romancele. Scorul a fost unul neașteptat.

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei joaca, pentru a doua oara in istoria sa, la Campionatul European, ce se desfașoara in orașul olandez Eindhoven, intre 3-15 ianuarie. Tricolorele, antrenate de Ionuț Cismaru și Pavel Popescu, sunt in grupa C, impreuna cu: Serbia, Cehia și Turcia. Primele intalniri…

- Romania a fost invinsa de Cehia cu scorul de 13-12, vineri, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de polo pe apa feminin 2024, gazduit de orașul olandez Eindhoven. Tricolorele, care au condus cu 5-2 si 8-5, au pierdut dupa un gol incasat cand mai erau patru secunde de joc, marcat…

- Confederatia Europeana de Volei a anuntat ca i-a acordat Romaniei dreptul de a organiza turneul final al Campionatului European sub 18 ani, la fete, intre 1 si 15 iulie 2024 ”Este o mare oportunitate pentru noi. Este un turneu de cel mai inalt nivel la care vor participa cele mai bune 16 echipe…