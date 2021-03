Stiri pe aceeasi tema

- Medaliata la campionate nationale si internationale de tenis de masa, Boglarka Demeter este cadru didactic la o scoala privata din Shanghai, acolo unde preda educatia fizica elevilor chinezi.

- Sorana Cirstea, 30 de ani, locul 72 WTA, trece printr-o perioada dificila. Sportiva noastra este obligata sa stea in izolare, dupa ce cateva persoane din avionul cu care a venit la Australian Open au fost diagnosticate cu COVID-19. O geanta cu haine și vitamine ale Soranei Cirstea a ramas in camera…

- Ministerul Sanatații a transmis marți, pe pagina de Facebook a instituției, ca Simona Halep este un „exemplu de om responsabil” dupa ce sportiva a declarat ca o sa se vaccineze anti-COVID. „Da, sigur o sa ma vaccinez cand o sa fie posibil, fiindca vreau sa se termine odata cu aceasta pandemie”,…

- Retrasa din sport in 2014, Sandra Izbașa ramane in atenția fanilor, care vor tot timpul sa știe ce se mai intampla in viața ei. Recent, fosta gimnasta și-a surprins fanii cu o veste importanta. Frumoasa blonda și-a gasit fericirea in brațele unui barbat celebru. Multipla campioana olimpica a fost ceruta…

- SURPRIZA… In debutul ședinței extraordinare a CLM Barlad din 23 decembrie, primarul Dumitru Boroș a oferit in mod festiv o Diploma de Onoare și un buchet de flori gimnastei Daniela Trica, de 16 ani. Sportiva crescuta la CSȘ Barlad a cucerit recent medalia de argint cu echipa la Campionatele Europene…

- Sportiva romana Larisa Iordache a castigat medalia de aur la sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), cu 13,450. Iordache, care in calificari a avut cea mai mare nota la sol, 13,433, a fost urmata in finala de turcoaica Goksu Uctas Sanli, 13,100, in timp…

- Sportiva romana Ana Barbosu a castigat medaliile de aur la toate cele patru finale pe aparate - sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). In total, Ana Barbosu incheie Europenele de junioare cu sase medalii de…

- Pentru al treilea an consecutiv, un sportiv de la sectia de lupte libere a devenit sportivul anului la Clubul Sportiv Scolar Zalau. Anul acesta a venit randul Casianei Tisea sa ocupe primul loc in topul celor mai buni sportivi ai CSS-ului, dupa ce in anii trecuti, locul I a fost ocupat de Vasile Moldovan…