- Campioana mondiala Anastasia Nichita implinește frumoasa varsta de 25 de ani. Evenimentele frumoase se strecoara frumos in viața luptatoarei, aceasta in ciuda traumelor primite la Campionatul European de Lupte de la București, a reușit sa devina „Cea mai buna luptatoare a anului 2023 din Europa” iar…

- Andrei Chiperi a fost desemnat de catre Federația Europeana de lupte, drept cel mai bun antrenor al anului 2023, de lupte feminine, noteaza Noi.md. Premiul i-a fost inminat cu ocazia desfașurarii Campionatul European de lupte, rezervat seniorilor, de la București, Romania. Andrei Chiperi s-a ales anul…

- Sportiva Anastasia Nichita a primit titlul de „Cea mai buna luptatoare a anului 2023 din Europa”. S-a intamplat dupa ce recent luptatoarea a primit o trauma la Campionatul Euripean de Lupte de la București. „N-am reușit sa obțin o medalie, in schimb am primit ceva mai mult”, a scris campioana.

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de aur la cat. 55 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe Mariana Dragutan (Republica Moldova).

- Sportiva Ana Andreea Beatrice s-a calificat, miercuri, in finala Campionatului European de Seniori de la Bucuresti, la categoria 55 kg. Ana Andreea Beatrice a invins-o in semifinale pe Anastasia Blayvas, adversara din Germania, scor 9-3., conform Mediafax.Romanca, dubla Campioana Europeana,…

- Anastasia Nichita a ajuns la spital. S-a intamplat dupa ce sportiva a primit o trauma in timpul unei lupte, din care a ieșit invingatoare, la Campionatul European la Lupte, desfașurat la București.

- Artiom Deleanu obține medalia de aur Campionatul European la lupte greco-romane care se desfașoara la București. Lotul national de lupte greco-romane al Republicii Moldova participa la Campionatul European, care se desfașoara in Romania, in perioada 12-18 februarie, curent. Artiom Deleanu (55 kg) a…

- Luni a debutat in Sala Sporturilor din București o noua ediție a Campionatului European de Lupte. Cei mai buni sportivi din Europa se bat in Capitala pentru aurul continental. La puternica intrecere continentala participa și o sportiva din județul Dambovița. In aceste zile, la Europenele de lupte libere,…