Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii romani au dreptul legal sa nu plateasca factura la curent sau gaze in unele condiții. Este vorba despre cazurile in care clienții aleg sa conteste factura ori sa ceara explicații cu privire la aceasta. „De la 1 aprilie intra in vigoare acele doua regulamente pentru furnizarea energiei…

- Val de anchete in urma tragediei din Gara CFR Galați, soldata cu moartea femeii conductor a trenului implicat in accident și ranirea altor trei persoane. Poliția a stabilit ca ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a…

- Armata rusa a atacat in noaptea de joi spre vineri Krivii Rih (Krivoi Rog), orasul natal al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu cinci drone kamikaze Shahed, de fabricatie iraniana, care si-au atins tintele fara a provoca morti sau raniti, a declarat seful administratiei militare a orasului,…

- China a dat unda verde folosirii primului vaccin chinez impotriva COVID-19 cu ARN mesager, anunta miercuri producatorul acestui, in contextul in care vaccinurile din Occident nu sunt in continuare autorizate in China, relateaza AFP. Gigantul asiatic a inregistrat o ”explozie” de imbolnaviri in perioada…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala pe legea prin care personalul Agentiei Nationale de Integritate primeste spor de pana la 25% pentru suprasolicitare neuropsihica. Legea a fost adoptata saptamana trecuta nu este singura care vizeaza acordarea de noi beneficii angajatilor…

- Dezideriu Ei bine, iata-ne ajunși și la Luna Plina in Fecioara, ultima Luna Plina de dinainte de revelionul astral, pentru ca sezonul Berbecilor marcheaza și noul an astrologic. Dar mai avem de lucru pana atunci – și nu folosesc aiurea cuvantul ”lucru”, ci pentru ca este asociat cu zodia Fecioara și…

- Dezideriu Și iata-ne ajunși la o noua Luna Plina, dar nu chiar orice Luna Plina, ci una speciala, cea mai Luna Plina dintre toate, pentru ca, evident, este o Luna Plina in Leu. Daca simțiți ca nu aveți stare sau ca parca aveți multa energie haotica in jurul vostru, probabil o parte din incarcatura poate…

- Dezideriu Bine ați venit in 2023 și la prima Luna Plina de anul acesta, o Luna Plina care are loc in zodia Racului, adica la ea… acasa. Am facut pauza dramatica pentru ca ”acasa” este un alt cuvant asociat in mod normal cu energia Racului și a Lunii, alaturi de: familie, camin, emoție, tradiție, placinte…