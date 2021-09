Stiri pe aceeasi tema

- Orban demisioneaza dar ramane in funcție, pana la momentul in care in Parlament se va forma o noua majoritate parlamentara. Anunțul in acest sens a fost facut duminica, 26 septembrie 2021, chiar de Ludovic Orban. Anunțul se refera la funcția de președinte al Camerei Deputaților. Orban a precizat ca…

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a declarat, duminica la Romexpo, unde are loc Consiliul Național ca cei care l-au susținut pe Ludovic Orban in alegerile interne iși vor gasi locul in partid și pe viitor, iar de luni PNL iși va uni forțele impotriva PSD. Legat de demisia lui Orban din funcția de…

- Oamenii lui Cițu sunt desemnați azi dupa ce, ieri, Florin Cițu a devenit președinte al PNL. PNL alege noua echipa de conducere, la o zi dupa ce Florin Cițu a devenit președinte al partidului. Congresul PNL l-a ales, sambata, 25 septembrie, pe Florin Cițu ca președinte al partidului. Ludovic Orban, care…

- Ludovic Orban, care a pierdut sambata, alegerile interne din PNL pentru funcția de președinte al PNL, a anunțat ca luni dimineața demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților se va afla pe masa noului lider PNL, Florin Cițu.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Arad, joi seara, ca o solutie la criza politica poate fi "demisia premierului", iar alegerea presedintelui partidului nu se face prin decret al presedintelui Klaus Iohannis. Inainte de a intra in complexul Expo Arad pentru a-si sustine motiunea…

- Florin Cițu s-a grabit astazi sa ajunga in Parlament, unde avea loc, printre altele, și alegerile interne pentru desemnarea celui care va fi numit in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților pentru sesiunea Parlamentara care tocmai ce a inceput. Și s-a grabit cu folos, deoarece candidatul desemnat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…