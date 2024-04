Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of Forta Dreptei / Force of the Right, Ludovic Orban, declared, on Saturday, at the party's congress, that the true liberals are in this party and argued that Romania cannot be left "in the hands of (Social-Democrat PM Marcel, ed. n.) Ciolacu, (PNL's head Nicolae, ed. n.

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita, formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula, președintele USR. El a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

- Romania a reușit sa NU piarda procesul cu Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), in ciuda propagandei acerbe de la tv și a ante-pronunțarii politicienilor aflați la putere, in special a ministrului Bolos, a premierului Ciolacu, a președintelui Senatului, Ciuca…

- "Sunt convins ca cei 3 lideri ale celor 2 partide, ca PNL are 2 lideri (Ciuca si Iohannis - n.r.), in principiu s-au pus de acord. Acum ceea ce vedem este ce ne transmit noua si partidelor. Nu inseamna insa ca au transmis si cu cine va merge. In momentul in care au decis liste comune si comasarea, inseamna…

- "Organizatiile neguvernamentale s-au implicat in mod activ in ultimii ani in cresterea rezilientei Romaniei in fata unor provocari multiple sociale, economice, sanitare sau de mediu", arata Administratia Prezidentiala.Evenimentul, la care va fi prezent si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- Presedintele USR, Catalin Drula , a afirmat, sambata, ca va intra in competitia interna din cadrul Aliantei Dreapta Unita pentru stabilirea candidatului la prezidentiale. „Eu vreau sa avem un candidat al Dreptei Unite si acesta este obiectivul nostru. Ar fi incorect in momentul acesta sa il anunt (…).…

- "Eu vreau sa avem un candidat al Dreptei Unite si acesta este obiectivul nostru. Ar fi incorect in momentul acesta sa il anunt (...). Eu cred ca vom avea o solutie comuna pe care o vom gasi in interiorul Aliantei Dreapta Unita", a spus Drula la o televiziune de știri.Intrebat daca va intra in aceasta…

- Ilustrație: Marian Avramescu Coaliția de guvernare formata din Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) se clatina, de parca ar mai fi Nicolae Vacaroiu la conducere alaturi de Ludovic Orban, in vremurile boeme ale mandolinei. Fiii coaliției s-au gandit ca este momentul sa se…