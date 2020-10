Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, solicita Guvernului sa prezinte Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor inainte de alegeri, el aratandu-se convins ca Executivul va proceda la majorari de taxe, ”pentru ca nu au venituri”.Prezent, luni seara, intr-o emisiune la…

- In cursul zilei de vineri, premierul Romaniei a raspuns la una dintre cele mai des intalnite intrebari de pe buzele tuturor romanilor: cand vor mai crește pensiile? Ludovic Orban a facut anunțul așteptat de toți romanii pe 11 septembrie 2020. Premierul Romaniei susține ca, pentru a fi posibila o noua…

- Prezent astazi la Bistrița, primul ministru Ludovic Orban a vorbit și despre drumul expres care ar urma sa lege Baia Mare de Bistrița și Suceava. Acesta se va face… dar nu se știe cand va fi gata. Primul ministru a precizat ca ar putea sa nu-l avem nici macar in 2025. Guvernul Orban nu a uitat de drumul…

- Vești noi pentru romani. Guvernul a adoptat joi o Hotarare prin care a fost stabilita data alegerilor. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Executivului, Ionel Danca, dupa terminarea ședinței in care a fost dezbatuta aceasta data. Potrivit premierului, Ludovic Orban, alegerile nu pot fi fpcute…

- Lideul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca lipsa cvorumului a fost o strategie pentru ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. Acesta nu exclude posibilitatea ca PSD sa depuna o noua moțiune marți, in noua sesiune a Parlamentului. „A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se da vot. Eu am spus…

- "Este din punctul nostru de vedere o motiune de cenzura in afara cadrului constitutional. In 30 de ani, nimeni nu a depus o motiune in vacanta parlamentara. A fost depusa intr-o sesiune extraordinara. A fost citita in alta sesiune extraordinara. S-a incercat dezbaterea si votarea in sesiunea…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul nu poate impune ca regula purtarea maștii de protecție și in casa, completand ca aceasta este o ”prostie”. Anunțul premierului Ludovic Orban: romanii nu vor purta masca de protecție și in casa Ludovic Orban a fost intrebat daca se va ajunge la purtarea maștii…