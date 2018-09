Ludovic Orban, discursul zilei de 17 septembrie. Integral "Tot mai multe acțiuni arata limpede ca Liviu Dragnea, care se simte cu musca pe caciula, atat el cat și apropiații sai, Carmen Dan și alți factori decidenți, cauta prin orice mijloace sa intimideze procurorii care ancheteaza acțiunile ilegale savarșite de cei responsabili in calcarea in picioare a drepturilor și libertaților cetațenilor romani care au manifestat pașnic pe 10 august. Demarare a evaluarii procurorului general, Augustin Lazar, de catre ministrul Justiției, fara niciun motiv serios, nu reprezinta altceva decat o forma de presiune care se pune asupra Parchetului de pe langa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta protest."PNL someaza pe Dragnea si pe acolitii sai sa inceteze orice fel de presiune asupra Parchetului de pe langa ICCJ privitoare la ancheta care sa stabileasca vinovatii pentru reprimarea brutala a manifestatiei pasnice din 10 august. Tot mai multe actiuni arata limpede ca Liviu Dragnea,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a avut, miercuri și joi, intalniri cu oficiali din Republica Moldova, printre care și reprezentanții Ambasadei Romaniei la Chișinau. Vizita de lucru are loc in perioada in activitatea lui Augustin Lazar este evaluata, la cererea ministrului Justiției."In…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele:Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care…

- Procurorul general a numit-o pe Anca Jurma, fost consilier al Laurei Codruța Kovesi, procuror șef interimar al DNA. Augustin Lazar a transmis și un mesaj catre Direcția Naționala Anticorupție. Procurorul general al Romaniei a delegat funcția de conducere a DNA Ancai Jurma. “Ca urmare a decretului prin…

- „Am fost tarati in noroi, fara posibilitatea de a ne apara!”. Constituția a infrant anticorupția... Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa revocarea sa din functie, ca le multumeste colegilor pentru activitatea pe care au desfasurat-o impreuna, acestia asistand, de altfel, la declaratiile publice…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…

- In cursul zilei de azi, 28 iunie 2018, Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), a participat la conferinta internationala cu tema Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives, organizata de Facultatea de Drept a…

- Ministerul Public este dispus sa acorde asistenta tehnica Procuraturii Generale a Republicii Moldova in procesul de reforma a justitiei, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Anuntul a fost facut de procurorul…