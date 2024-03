Stiri pe aceeasi tema

- Florentina Liliana Gidea, femeia acuzata de propaganda terorista a fost condamnata definitiv la 4 ani si 11 luni de inchisoare. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Femeia era intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, fiind acuzata in trecut de fapte similare. Astfel,…

- O femeie acuzata de propaganda terorista, aflata intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, a fost condamnata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 11 luni inchisoare cu executare, transmite Agerpres. Este vorba de Florentina Liliana Gidea, care a mai fost acuzata…

- Judecatoria Mangalia a anuntat data la care se va pronunta in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.Monica…

- La finele anului trecut, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au incetat procesul penal fata de Gabur Mihai Octavian, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care procurorii…

- Cei patru inculpati din dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar cu un prejudiciu de peste un milion de euro, intre care un avocat cunoscut in municipiul Ploiesti si un notar, raman in arest preventiv, respectiv in arest la domiciliu, a decis definitiv, marti, Inalta Curte de Casatie si Justitie.Surse…