- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca au fost eliminate din Legea privind carantina și izolarea „orice posibile chichițe care ar fi putut fi speculate pentru a ataca” actul normativ la Curtea Constituționala...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, privitor la Legea carantinarii și izolarii, ca nu crede ca romanii vor apela la instanța daca vor fi izolați dupa ce s-au infectat cu COVID și nici nu cred ca mai exista vreun temei pentru ca aceasta sa fie contestata la CCR. Premierul a participat la dezbaterile…

- Președintele tineretului ALDE și co-președinte ALDE București, Claudiu Catana, a reacționat dur dupa ce președintele Klaus Iohannis a atenționat PSD ca va fi vinovat de morții de coronavirus daca nu voteaza Legea carantinarii. “Cinic președinte! Este infiorator cum dl Iohannis folosește morții in interes…

- Federatia Sanitas cere Senatului Romaniei sa analizeze cu atentie proiectul de act normativ si sa corecteze toate anomaliile pe care este pe cale sa le legifereze, inainte ca personalul din spitalele publice de stat, contaminat in numar nepermis de mare cu noul virus, epuizat si supraincarcat de responsabilitati…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat legea carantinei, la o zi dupa ce a votat-o in Camera Deputaților, susținand ca joi a eliminat din lege „zeci de nenorociri”, fara sa spuna și care, pentru ca vineri sa descopere și alte „orori juridice”, motiv pentru care susține ca o ia „de…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Incepand de luni, cei care merg in afara localitații sunt obligați sa dețina o declarație pe proprie raspundere in care sa fie precizate motivele deplasarii, iar purtarea maștii este deasemenea obligatorie in spațiile publice inchise. Amenzile pentru aceasta abatere ajung la 2.500 de lei. Premierul…

- Sute de oameni din comuna Corbi, judetul Arges, sunt testati, sambata, pentru a verifica daca sunt infectati cu coronavirus. Actiunea se face pe banii primariei, iar testarea se face cu medici voluntari, transmite Antena3. Update: Toate testele efectuate au avut rezultat negativ. Testarea se face inainte…