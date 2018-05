Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban critica PSD, dupa raportul Comisiei Europene. Presedintele PNL sustine ca toate masurile economice ale coalitiei de guvernare au fost de natura sa ne transforme in „oaia neagra” a Uniunii Europene. Mai mult, liderul PNL spune ca zona euro devine din ce in ce mai indepartata, avand in vedere…

- Guvernul PSD a transformat Romania in "oaia neagra" a Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Sfidarea sistematica a institutiilor UE nu face decat sa ne plaseze intr-o zona marginala care risca sa afecteze interesele fundamentale ale Romaniei, atat la…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a calificat joi drept "frapanta" diferenta de abordare intre Uniunea Europeana si Romania, sustinand ca Guvernul PSD-ALDE si majoritatea parlamentara adopta in aceste zile doar masuri "impotriva" cetatenilor si care adancesc decalajele din societate.…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- A mai ramas doar 1 an pana la Brexit. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un spot video despre implicațiile ieșirii Marii Britanii din UE, asupra romanilor din aceasta țara. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012 si adresat Guvernului Romaniei, caruia i-a s-a transmis o lista lunga de cerințe in legatura cu MCV (n.r. - mecanism de monitorizare…

- Conventia votata la Congresul PSD privind aderarea Romaniei la zona euro pana cel tarziu in 2024 este "o noua farsa politica a partidului condus de infractorul Liviu Dragnea", acuza Siegfried Muresan de la Bruxelles, facand o analiza rece a regreselor actualei guvernari. Europarlamentarul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…