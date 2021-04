Lucrări de demolare oprite de procurori, în centrul Bucureștiului. Mesajul primarului Nicușor Dan Procurorii bucureșteni au dispus sistarea unor lucrari de demolare in zona centrala a Bucureștiului iar poliția locala a amendat proprietarul cu 20.000 de lei. „Susțin dezvoltarea echilibrata și legala a orașului, nu haiducia imobiliara”, a transmis primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2 a dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor de construire pana la soluționarea cauzei referitoare la casele din strada Icoanei nr.2-8. „In urma demersurilor efectuate de catre Primarul General Nicușor Dan pentru a opri demolarea imobilelor din strada Icoanei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a suspendat vineri activitatile de demolare a caselor de patrimoniu din strada Icoanei nr. 2-8, a anunțat Primarul Capitalei, Nicusor Dan. Politia Locala l-a amendat pe proprietar, a mai precizat edilul.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2 a dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor de construire pana la soluționarea cauzei referitoare la casele din strada Icoanei nr.2-8, anunța Nicușor Dan: „Sunt determinat sa opresc mutilarea patrimoniului valoros al Capitalei”, potrivit mediafax.ro.…

