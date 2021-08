Lovitură dată de DIICOT grupării de șantaj ești și criminali care teroriza Bucureștiul ine sunt interlopii care fac legea in Capitala. Gruparea Geamanu are in structura luptatori de box si MMA. Santajau oameni de afaceri Greii lumii interlope au fost deranjati astazi de perchezitii in Bucuresti si inca cinci judete. Au fost vizitati de mascati liderii clanului Geamanu, recunoscut pentru violente, santaj, camata si taxe de protectie. La prima ora a dimineții, zeci de mascați ajung in 18 locuinte din Bucuresti si inca cinci judete. Cauta membrii uneia dintre cele mai mari caracatite infractionale din tara, clanul Geamanu. Acuzațiile procurorilor: șantaj și camata. Interlopii Cosmin… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

