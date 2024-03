Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc, marți dimineața, in 14 județe și Capitala, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina iar prejudiciul din acest…

- Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…