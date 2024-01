Stiri pe aceeasi tema

- JUDECATA… Loredana Atanasoaie, tanara care și-a ucis cea mai buna prietena la malul marii, a revenit in sala de judecata pentru verificarea legalitații și temeiniciei masurii arestului sau preventiv. Potrivit avocatului Florin Raican, reprezentantul familiei victimei, fata s-a prezentat extrem de vesela…

- Firma Eqt City Ride SRL, cu sediul social pe bulevardul Ferdinand, din municipiul Constanta, specializata in transporturi terestre de calatori, cere sa intre in insolventa Dosarul ndash; 29 118 2024 se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Pana in prezent, conform portalului instantelor de judecata,…

- In cauza, principala suspecta Loredana Atanasoaie cercetata in stare de arest preventiv a fost trimisa in judecata Tanara este suspectata de omor, furt calificat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos doua acte materiale , operatiuni ilegale cu instrumente de plata fara numerar si acces…

- Procurorii constanțeni au trimis-o in judecata, pe 8 noiembrie, pe Loredana Atanasoaie, tanara care și-a ucis cu sange rece prietena, intr-o camera de hotel din Saturn, in noaptea de 5 spre 6 august.

