- Familia Alinei, tanara ucisa in Mangalia și abandonata intr-o valiza de prietena ei cea mai buna, tuna și fulgera! Loredana Atanasoaie are șanse sa primeasca o condamnare de 7 ani de inchisoare, iar mama victimei vrea sa faca dreptate! Familia ei a facut declarații halucinante, conform carora Loredana…

- Principala suspecta Loredana Atanasoaie cercetata in stare de arest preventiv a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de omor, furt calificat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos doua acte materiale , operatiuni ilegale cu instrumente de plata fara numerar si acces ilegal…

- Mama Alinei Elena, tanara omorata de cea mai buna prietena in Mangalia, a luat o noua decizie privind crima in care a fost implicata fiica ei. Aceasta solicita schimbarea incadrarii juridice pentru Loredana Atanasoaie. Mai mult decat atat, femeia cere daune morale in valoare de 100 de mii de euro.

- Loredana Atanasoaie, adolescenta din Vaslui cunoscuta drept criminala din Mangalia, dupa ce și-a omorat prietena, i-a consternate pe cei prezenți in sala de judecata. Tanara a recurs la un gest complet neașteptat, fara pic de remușcare.

- Familia lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul din localitatea 2 Mai aflandu-se sub influenta drogurilor, a propus o intalnire cu scop de mediere care sa aiba loc marți dupa-amiaza cu familiile celor doi studenți uciși, dar parinții au refuzat-o, scrie news.ro.Tatal studentului care a murit…

- Loredana Atanasoaie, adolescenta din Vaslui care și-a omorat cea mai buna prietena intr-un hotel din Saturn, s-a prezentat extrem de binedispusa la termenul de judecata in care spera sa fie eliberata. Comportamentul sau i-a șocat pe cei prezenți in sala de judecata.

- Intr-o scena șocanta care a zguduit sala de judecata a Tribunalului Constanța, Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, a starnit controverse prin reacția ei aparent insensibila. In timpul unei ședințe de judecata recente, aceasta a fost surprinsa razand, aparent nepasatoare…