Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc intr-o benzinarie din Franța. Un roman care lucra acolo ca șofer a vrut sa rapeasca un copil. Baiețelul are cinci ani și jumatate și se afla impreuna cu bunica și fratele lui mai mare, atunci cand barbatul a incercat sa se apropie de el și sa il convinga sa plece impreuna.

- Magistrații de la Tribunalul București au decis! Marcel Șerbuc, barbatul care și-a ucis fiica vitrega in varsta de 12 ani cu sange rece, iar apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit in lada unei canapele, a fost condamnat la inchisoare. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- Chiar in ziua in care celebrul fotbalist de la Bracelona Dani Alves a fost eliberat condiționat din inchisoare, o alta legenda a fotbalului brazilian a primit o condamnare de noua ani de inchisoare pentru viol. Iata despre ce sportiv de performanța este vorba de aceasta data!

- Barbatul care l-a jefuit pe Dan Nicorescu de jumatate de milion de euro a fost condamnat la inchisoare. Cați ani iși va petrece in spatele gratiilor, dar și ce bunuri de valoare a furat din locuința milionarului.

- Tribunalul București a decis! Profesorul de matematica pensionar care ar fi abuzat o copila in varsta de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul va petrece așadar urmatoarea perioada in spatele gratiilor.

- Au trecut mai bine de șase luni de cand Alina a fost ucisa de cea mai buna prietena, Loredana, in Mangalia. Oamenii apropiați iși amintesc cu drag de ea și se pare ca nu au uitat-o pe adolescenta, dovada stand imaginile postate de una dintre persoanele cu care tanara se ințelegea bine.

- Intr-o scena șocanta care a zguduit sala de judecata a Tribunalului Constanța, Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, a starnit controverse prin reacția ei aparent insensibila. In timpul unei ședințe de judecata recente, aceasta a fost surprinsa razand, aparent nepasatoare…