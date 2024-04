Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanța a condamnat-o miercuri, 10 aprilie, la 15 ani și 3 luni de inchisoare pe Loredana Atanasoaie, tanara care, in august 2023, si-a ucis prietena in camera de hotel din statiunea Saturn, iar apoi i-a bagat cadavrul intr-un geamantan și l-a dus cu un taxi pana intr-un parc din Mangalia.…

- DECIZIE… Tribunalul Constanța s-a pronunțat astazi in dosarul crimei de la Mangalia. Loredana Atanasoaie a fost condamnata la 12 ani și șase luni de inchisoare pentru ca a omorat-o pe prietena ei, Alina Ciobanu. La aceasta pedeapsa s-au mai adaugat cațiva ani pentru celelalte infracțiuni comise: un…

- La cateva luni bune de cand Alina a fost ucisa de cea mai buna prietena in Mangalia, Loredana Atanasoaie a fost condamnata la inchisoare. De curand, tanara a aflat cat va sta in spatele gratiilor. In plus, are de platit și daune morale familiei.

- Loredana Atanasoaie, principala suspecta in cazul crimei din Mangalia, din august 2023, atunci, spun procurorii, o tanara ar fi fost ucisa si bagata intr un geamantan, a fost condamnata Miercuri, 10 aprilie 2024, Tribunalul Constanta a decis condamnarea tinerei la 15 ani si 3 luni.Decizia nu este una…

- Familia Alinei, tanara ucisa de cea mai buna prietena in Mangalia, vrea sa faca dreptate. Loredana Atanasoaie ar putea sa primeasca o pedeapsa redusa, deși a comis o crima absolut halucinanta, iar acum avocatul ei a intervenit și explicat ultimele decizii ale instanței.

- In cauza, principala suspecta Loredana Atanasoaie cercetata in stare de arest preventiv a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de omor, furt calificat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos doua acte materiale , operatiuni ilegale cu instrumente de plata fara numerar si…

- Intr-o scena șocanta care a zguduit sala de judecata a Tribunalului Constanța, Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, a starnit controverse prin reacția ei aparent insensibila. In timpul unei ședințe de judecata recente, aceasta a fost surprinsa razand, aparent nepasatoare…