L’Oréal: Prima femeie care a strâns o avere de 100 de miliarde de dolari Moștenitoarea L’Oreal a devenit prima femeie care a strans o avere de 100 de miliarde de dolari, conform unui clasament global. L’Oreal, imperiul francez al frumuseții fondat de bunicul lui Francoise Bettencourt Meyers , este pe drumul cel mai bun pe piața bursiera din ultimele decenii, scrie BBC. Acțiunile L’Oreal au crescut joi la un nivel record la Paris. Firma și-a revitalizat vanzarile dupa pandemie, cand oamenii inchiși au folosit mai puțin machiaj. Averea neta a doamnei Bettencourt Meyers, in varsta de 70 de ani, a depașit 100 de miliarde de dolari in indicele Bloomberg Billionaires, facand-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Francoise Bettencourt Meyers, 70 de ani, cea mai bogata femeie din lume, mostenitoarea L'Oreal, a depasit pentru prima data pragul de 100 de miliarde de dolari ca valoare neta a activelor sale, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg și citat de CNN.Averea ei a sarit joi la 100,2…

- In urma cu 10 zile, mama lui Marian a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu și-a mai gasit baiatul, dupa ce a mers sa munceasca in Spania. Marian era de negasit, insa acum inainte de Craciun mama lui a primit o veste tragica, asta pentru ca fiul ei a fost gasit mort sub un pod din Franța.

- Un șofer roman curier in Franța a fost condamnat pe 7 decembrie la inchisoare cu suspendare, dupa ce a provocat in urma cu mai mult de 4 ani un accident in care au murit o mama și fiica ei de 12 ani, scrie portalul francez CanalFM.Tragedia a avut loc pe 22 august 2019, pe drumul departamental 3050,…

- Un miliardar elvețian, unul dintre moștenitorii brandului de lux Hermes, vrea sa-și adopte gradinarul de 51 de ani ca sa-i poata lasa moștenire averea lui, scrie Tribune de Geneve. Cu reședința in Elveția, in cantonul Valais din partea de sud a țarii, Nicolas Puech este „cel mai mare acționar individual…

- Rita Sumalya, in varsta de 15 ani, a fost langa mama ei pana in ultima clipa de viața. Rona Hartner, care s-a stins din viața joi, 23 noiembrie, era foarte mandra de fiica ei și o susținea in tot ceea ce iși dorea sa faca.In primavara acestui an, inainte de sa afle de boala crunta de care suferea, Rona…

- Rita, fiica Ronei Hartner, a studiat ani de zile la școli private, insa acum vrea sa acorde o atenție mai mare asupra marilor ei pasiuni. Asta nu inseamna ca renunța definitiv la școala, ci o sa faca totul de acasa.”Pare un pic contradictoriu, pentru ca atat timp am ținut fata in școli private mi-am…

- Adrian Kreiner era un personaj retras, dupa cum declara un prieten apropiat al acestuia.Omul de ae afaceri ar fi inceput sa-și construiasca averea muncind in afara țarii, in Austria. CAcesta iși schimbase numele, cel real fiind Adrian Mercurian. Inceputurile avea sa și le faca in Austria, angajat fiind…

- LUPTA… Surpriza de proporții la Judecatoria Huși! Fiica adoptiva a marelui actor Constantin Codrescu, decedat in urma cu un an, la varsta de 91 de ani, a intentat in orașul natal al tatalui ei, procesul prin care spera sa ii desființeze acestuia testamentul. Anca Codrescu, in varsta de 45 de ani, nemulțumita…