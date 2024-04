Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 ani de trait in Marea Britanie, o romanca a decis sa iși impartașeasca opinia despre viața in Romania pe "Grupul intorșilor acasa", o comunitate online dedicata romanilor din diaspora care au decis sa revina in țara. Femeia relateaza cat de greu ii este sa se adapteze la realitațile cotidiene…

- Simona Halep nu va juca pentru Romania in disputa cu Ucraina din Billie Jean King Cup, din cauza unor probleme medicale, dar va fi gata sa revina pe teren in ceva mai mult de o saptamana. Se pare ca sportiva noastra a acceptat un wild-card la turneul WTA 250 de la Rouen (Franta). Cel mai probabil, Simona…

- Un roman in varsta de 23 de ani a fost arestat pe 20 martie 2024 in zona de imbarcare a feribotului din Ouistreham: patru vietnamezi au fost inghesuiți intr-o cutie montata in duba pe care o conducea. A fost judecat la Caen vineri, 22 martie, și condamnat, scrie cotidianul Ouest France.In sala in care…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri - n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- Dupa ce o persoana trece in neființa, bunurile sale sunt direcționate catre moștenitorii legali, fie prin intermediul unui testament, fie pe legal, prin deschiderea succesiunii la notar. Puține persoane știu cum se imparte legal averea intre copii și soție. Ce presupune legea din Romania? Legea moștenirii…

- Flaugiu Florin, unul dintre cei mai cautati fugari din Europa, a fost prins in Franta si adus in Romania, a anuntat vineri Alina Gorghiu, ministrul Justitiei.Alina Gorghiu a precizat, intr-un mesaj pe Facebook, ca astazi a fost adus in tara fugarul Flaugiu Florin, pe care il numeste "Most Wanted", relateaza…