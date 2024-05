Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele mai multor așezari dacice se inșiruie, ascunse in padurile de pe crestele munților, deasupra vaii Luncanilor din Hunedoara. De secole, ținutul cetaților dacice și-a pastrat aici infațișarea, nealterata. In unele locuri au fost ascunse comori prețioase, aratau oamenii, in trecut

- Goana dupa senzațional și cautarea unor experiențe intense aduc numeroși turiști in Hunedoara, unde Castelul Corvinilor și Sarmizegetusa Regia le ofera oaspeților lor șansa de a trai astfel de momente.

- Locul spectaculos din Romania care ascunde un labirint subteran. In fiecare an, peste 400.000 de turiști ajung la Castelul Corvinilor din Hunedoara. In plus, acolo viziteaza și Dealul Sanpetru, un loc care gazduiește numeroase mistere și relicve istorice Labirintul subteran de sub Castelul Corvinilor…

- Duminica, de Florii, in festivalul Suflet de Romania s-a format in miezul zilei o impresionanta hora in fața scenei, in care s-au prins artiști, spectatori și organizatori. In weekend, Suflet de Romania a oferit participanților ocazia sa calatoreasca intr-un sat atemporal, in vremea șezatorilor de altadata.

- Patru cetați dacice din Hunedoara iși intampina, in aceste zile, oaspeții, intr-o atmosfera relaxanta de primavara. Cele mai vizitate așezari dacice din Romania se afla in Munții Oraștiei

- Bine ai venit in orașul subteran despre care romanii nu prea vorbesc. Chiar daca este mai puțin vizitat, acest loc ascunde o comoara și se afla in apropierea unui oraș de top din Romania. In imediata apropiere a graniței Romaniei se afla un oraș subteran extraordinar, unic in lume. Aici, se intind…

- O rafinata cladire se ridica maiestuoasa in inima Bucureștiului. Sa locuiești sau sa vizitezi capitala fara sa-ți faci timp sa o admiri (cel puțin) e ca și cum ai fi la Paris și ai ignora Turnul Eiffel. Istoria ei poate fi urmarita pe o perioada lunga de timp, avand radacini in evenimentele anului 1865.…

- Romania a caștigat procesul cu cei de la Gabriel Resources, iar situl de la Roșia Montana va ramane neatins. Totuși, aici este o adevarata avere, de peste 300 de tone de aur și 1500 de tone de argint, care ar valora peste 19 miliarde de euro. Potrivit studiilor care au fost facute atunci cand a inceput…