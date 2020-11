Stiri pe aceeasi tema

- China continentala a raportat sambata 16 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar in orasul Tianjin din apropiere de Beijing a fost lansat un program de testare in masa de trei zile care implica aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit The Guardian. Citește și: Analiza specialiștilor:…

- Slovacia va redeschide la jumatate din capacitate teatrele, salile de cinema și bisericile incepand de luni, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. De asemenea, salile de fitness și piscinele vor putea opera cu un numar limitat de vizitatori, ca urmare a relaxarii restricțiilor impuse pentru a stopa…

- Slovacia a inceput vineri procesul de testare a majoritatii populatiei sale pentru noul tip de coronavirus, in cadrul unui program de testare in masa ce va dura urmatoarele trei saptamani, informeaza dpa.

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a patru focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. SOCIETATE COMERCIALA DIN IASI - 23 salariati. Masuri: Pacientii au fost evaluati de un medic infectionist si izolati la domiciliu. S-a efectuat dezinfectia in sectie cu firma autorizata.…

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin dezvoltat de China impotriva virusului SARS-CoV-2, in cadrul unui studiu la care participa aproximativ 1.200 de persoane, dintre care cei mai multi vor fi, in prima faza, lucratori din domeniul sanatatii, relateaza EFE.Autoritatile au administrat…

- Focar de infecție la o fabrica de mobila din Gherla, județul Cluj, unde 17 angajați au fost depistați cu Covid-19. Fabrica s-a inchis pentru decontaminarea spațiilor, iar ancheta epidemiologica este in curs, relateaza, monitorul de Cluj.„Avem un focar activ la o fabrica din Gherla. Ca urmare atestarii…

- Seful districtului Cerme, unde s-au petrecut faptele, a declarat pentru presa locala: "Exista doar trei gropari disponibili in acest moment, asa ca m-am gandit ca as putea sa ii pun pe acesti oameni sa lucreze cu ei. Speram ca acest lucru va descuraja incalcarea regulilor". Numarul cazurilor…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat miercuri ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva COVID-19 pe 40.000 de locuitori ai capitalei - etapa finala de testare a acestui vaccin anuntata in august, relateaza AFP. „Primii participanti au fost vaccinati astazi (miercuri) in centrele medicale din…