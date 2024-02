Decizie radicală, într-un oraș din Uniunea Europeană. Primăria a interzis telefonul mobil pe stradă Locuitorii din Seine-Port (Franta) au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice, relateaza Ouest-France.Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica si doreste sa ajute in special parintii sa limiteze timpul petrecut in fata ecranelor.Cei 1.800 de locuitori din Seine-Port (Seine-et-Marne), precum si vizitatorii lor, vor trebui sa limiteze de acum inainte utilizarea telefoanelor mobile pe strada.Alegatorii au fost chemati la urne sambata pentru a decide daca vor restrictiona sau nu utilizarea smartphone-urilor pe strada. Tabara pro-restrictie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

