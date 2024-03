Istoria Dobrogei - Bibliografie: Herodian (sec. II-III) - Istoria imparatilor de dupa Marcus, in opt carti

Herodian s a nascut in Siria romana si a facut parte din ordinul cavalerilor, ocupand ca urmare unele functii de stat. El a scris o "Istorie", in opt carti, in care prezinta evenimentele din… [citeste mai departe]