Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…

- Belarus vrea sa desfașoare sisteme de rachete tactice Iskander și sisteme de rachete de aparare aeriana S-400 Triumf pe propriul teritoriu, a declarat joi, 24 februarie, președintele Aleksandr Lukașenko, aliat al lui Vladimir Putin in atacul impotriva Ucrainei. Aleksandr Lukașenko a declarat: „Eu și…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…

- Ministrul de externe polonez Zbigniew Rau va face lobby pe langa SUA ca trupele suplimentare americane care vor fi desfasurate in Polonia sa ramana in tara permanent in baza unei rotatii, a declarat un oficial polonez inainte de vizita lui Rau la Washington in aceasta saptamana, relateaza Reuters,…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat miercuri ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, potrivit caruia exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat, miercuri, ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, care susține ca exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. “Cred ca este…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…