Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete care au vizat infrastructuri civile si critice in zone extinse din Ucraina, au anuntat, duminica, Fortele Aeriene de la Kiev, citate de Reuters. Rusia a atacat regiunea centrala Poltava cu doua rachete balistice lansate din sistemul de rachete balistice Iskander si trei rachete sol-aer deasupra regiunii Donetk, in est. Atacul a avut loc asupra unei fabrici din orasul Kremenciuk, declansand un incendiu.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 29 ianuarie, ora 03.00: Armata ucraineana:…