- Ucrainenii au doborat cinci drone lansate de Rusia, in cursul nopții asupra regiunii Dnipropetrovsk, insa altele nu au putut fi interceptate și au lovit un bloc inalt și cladirea unei companii in Dnipro, ranind opt persoane. Echipele de intervenție cautau prin ruine dimineața pentru a se asigura ca…

- Ucraina a fost atacata in noaptea de vineri spre simbata cu 31 de drone de atac Shahed-136/131, dintre care 23 au fost doborite, a anunțat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainei. Atacul principal a avut loc in regiunile Odesa și Harkov. „Pentru respingerea atacului aerian au fost implicate unitați ale…

- Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele…

- Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete care au vizat infrastructuri civile si critice in zone extinse din Ucraina, au anuntat, duminica, Fortele Aeriene de la Kiev, citate de Reuters. Rusia a atacat regiunea centrala Poltava cu doua rachete balistice lansate din sistemul de rachete balistice Iskander…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- Vestea vine dupa ce acum trei zile ucrainenii au mai doborat trei bombardiere rusești.Nu este Craciun si pentru rusii care il serbeaza pe 7 ianuarie, asa ca ostilitatile continua, iar forțele ucrainene au avut 48 de ciocniri cu trupele ruse și au respins zeci de atacuri peste linia frontului.Iar toți…

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Forțele ucrainene au doborat 104 din cele 112 drone de tip kamikaze Shahed-136, lansate de Rusia in ultima saptamana, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau video de sambata seara.

- Rusia a lansat 42 de drone explozive si 6 rachete in sudul Ucrainei in cursul noptii de miercuri spre joi, iar sistemele de aparare antiaeriana ale Ucrainei au distrus 41 dintre acestea. Cladiri si depozite au fost avariate si 11 persoane au fost ranite in urma atacurilor, a anuntat armata ucraineana,…