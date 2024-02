Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti folosesc terminale ale serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk in zonele ocupate, a declarat duminica Ucraina facand publica o presupusa interceptare a unui schimb de mesaje intre doi soldati rusi, care ar fi o dovada a utilizarii sale „sistemice”, relateaza Reuters.

- Fortele ruse folosesc terminale ale serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk in zonele ocupate, a sustinut Ucraina duminica, facand publica ceea ce a spus ca este o interceptare a unui schimb de mesaje intre doi soldati rusi ca dovada a utilizarii "sistemice" a acestuia.

- Generalul-locotenent Oleksandr Pavliuk a devenit noul comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, funcție ocupata anterior de Oleksandr Sirski, inainte de a fi numit comandant-șef al armatei - potrivit unui decret al presedintelui Volodimir Zelenski, publicat duminica, scrie RBC, conform Rador Radio…

- Ucraina a suferit un atac masiv cu rachete rusesti in primele ore ale zilei de sambata, au anuntat fortele sale aeriene, citate de Reuters, adaugand ca Moscova a lansat unele dintre cele mai de temut rachete hipersonice ale sale.Apararea antiaeriana a doborat rachete rusesti in cel putin cinci regiuni…

- Forțele aeriene NATO au reacționat de peste 300 de ori in 2023 din cauza aeronavelor militare rusești, au anunțat vineri reprezentanții organizației. Avioanele NATO au participat la peste 300 de misiuni ca raspuns la activitațile aeronavelor militare rusești in 2023.„Marea majoritate a intalnirilor…

- Forțele aeriene ucrainene au declarat marți ca au distrus o importanta nava de debarcare rusa staționata in apele Crimeei, dupa ce guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea a declarat ca asaltul Kievului a provocat un incendiu in portul Feodosia, potrivit Reuters. „Iar flota din Rusia este din ce in…

- O racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a lui Elon Musk a transportat vineri pe orbita primul satelit de spionaj al Coreei de Sud, lansarea avand loc de la baza Vandenberg din California, dupa ce luna trecuta Coreea de Nord a lansat cu succes propriul sau satelit de recunoastere militara, relateaza Reuters.

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…