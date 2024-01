Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…

- Rusia a lansat in cursul noptii de sambata spre duminica un nou atac cu drone și rachete si drone asupra Ucrainei, agresiune ce a declanșat un mesaj RO-Alert in 16 comune din județul Tulcea, vecin cu regiunea Odesa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…

- Armata rusa a reușit sa avanseze in apropiere de Avdiivka, dar cu prețul unor pierderi fara precedent, scrie The Wall Street Journal și editorialistul militar al Bild, Julian Roepke.Aceste informații sunt confirmate indirect de pierderile de tehnica militara ale parților. Ofițerul ucrainean cu care…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Rusia a atacat Ucraina cu drone de asalt si rachete ghidate si antiaeriene, in noaptea de sambata spre duminica, iar fortele de aparare ucrainene au reusit sa doboare patru dintre ele, au informat surse oficiale de la Kiev, citate de EFE, conform Agerpres.Fortele aeriene ucrainene a anuntat intr-un…