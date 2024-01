LIVE TEXT: Război în Ucraina: Armata rusă continuă lupta pentru cucerirea Donbasului Rușii lupta pentru cucerirea Donbasului - Trupele ruse continua lupta pentru cucerirea Donbasului, iar prioritatea este orașul Avdiivka, potrivit experților militari. Experții britanici vorbesc despre organizarea unui atac pe trei fronturi pentru incercuirea orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 28 ianuarie, ora 03.00: Parlamentul Ucrainei se confrunta cu un posibil val de demisii care ar provoca o criza majora Ucraina este vizata de o criza parlamentara majora, cel puțin 17 deputati din partidul pro-prezidential… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au atacat in ultima zi opt ​​comunitați din regiunea Sumi, provocand 56 de explozii. Armata rusa a atacat regiunea cu drone, tancuri, foc de artilerie și mortier, a informat administrația militara locala. Deocamdata, nu au fost raportate victime sau daune aduse infrastructurii civile. In…

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka, scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a informat primarul orașului. El a spus ca au fost grupuri de sabotaj si de recunoastere rusesti care au intrat in partea de sud a orașului, care au fost…

- Atac al rușilor in Zaporojie - Trupele ruse au atacat cu 95 de lovituri de artilerie mai multe localitați din regiunea Zaporojie, un civil in varsta de 71 de ani fiind ranit. 16 localitați au fost vizate de tirurile inamicului, a anunțat guvernatorul Iurii Malașko.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Razboi in Rusia, ziua 671. In prezent, nu exista o amenințare reala de incercuire a zonei Avdiivka de catre ocupanții ruși. Rușii pierd in fiecare zi 300-400 de morți și raniți pe acest front, susțin ucrainenii.

- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka, pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste

- Armata ucraineana continua sa-și mențina capul de pod stabilit pe malul stang al fluviului Nipru in regiunea Herson (sud), dar a fost nevoita sa-și retraga parțial unele unitați din orașul Avdiivka, in regiunea Donețk (est).

- Armata rusa si-a intensificat in ultimele zile asaltul asupra orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, afirma primarul acestei localitati devenite tinta ofensivei principale a Kremlinului aflate in desfasurare in aceasta zona.

- Armata rusa, care desfasoara de o luna o ofensiva asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, inca incearca sa incercuiasca aceasta localitate si sa ocupe o uzina strategica, a declarat vineri un purtator de cuvant al armatei ucrainene, citat de France Presse. "Nu doar ca se lupta pentru uzina,…