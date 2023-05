Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major General al Republicii Cehe, Karel Rzehka, a declarat ca exista posibilitatea unui razboi intre Rusia și NATO, conform publicației cehe Novinky.„Un razboi intre Rusia și Alianța Nord-Atlantica, care este cel mai rau scenariu pentru noi, nu este imposibil, este posibil”, a spus…

- Forțele ruse au lansat in timpul nopții de sambata spre duminica al 14-lea atac masiv asupra Kievului din aceasta luna, au anunțat autoritațile locale, precizand ca apararea aeriana a funcționat și 40 de drone au fost doborate. Cel puțin o persoana a murit in urma caderii unor resturi in zona unei benzinarii.…

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Ge

- Razboi in Ucraina, ziua 417. Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in int

- Forțele ucrainene țin la distanța de luni de zile o ofensiva rusa epuizanta in orașele distruse și in tranșeele puternic bombardate care se intind pe linia frontului de est. Dar acum, in condițiile in care forțele Kremlinului sunt in criza de energie dupa ce au obținut doar caștiguri graduale in timpul…

- Razboiul din Ucraina a intrat in al doilea an, desi muti credeau la inceput ca va dura doar cateva saptamani. Tudor Curtifan (FOTO), redactor sef DefenseRomania, atrage atentia insa ca razboiul neprovocat al Rusiei impotriva Ucrainei, inceput pe 24 februarie 2022, va mai dura. Totodata, el a amintit…

- Sambata, luptele intense pentru orașul Bahmut din regiunea Donețk au continuat. Deși armata ucraineana susține ca a stabilizat linia frontului de aici, civilii ramași in Bahmut au inceput sa fuga, semn ca trupele Kievului s-ar putea pregati de retragere. Mai mult, voluntarii incearca sa evacueze și…