- Forțele ucrainene inainteaza in continuare in regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Obiectivul lor principal este capturarea rapida a fortareței Tokmak. Kievul a efectuat bombardamente intense asupra acestei zone in ultimele ore pentru a alunga trupele rusești. In același timp, artileria grea și aviația…

- Forțele ucrainene susțin ca au patruns „in prima linie” defensiva a forțele ruse din regiunea Zaporojie, semn ca Ucraina se apropie de rețeaua intinsa de tranșee fortificate a rușilor de-a lungul frontului de sud, potrivit CNN. Potrivit armatei ucrainene, luptele s-au intensificat spre periferia nordica…

- Rusia a lansat joi votul anticipat in teritorii ucrainene pe care le-a ocupat, in cadrul alegerilor organizate in numeroase regiuni ruse si prevazute pentru 10 septembrie, potrivit agentiei de presa TASS, citate de AFP.Moscova a ocupat cu putin sub o cincime din teritoriul ucrainean: Crimeea, peninsula…

- Rusia a lansat joi, 31 august, votul anticipat in teritorii ucrainene pe care le-a ocupat, in cadrul alegerilor organizate in numeroase regiuni ruse si prevazute pentru 10 septembrie, potrivit Agerpres . Moscova a ocupat cu putin sub o cincime din teritoriul ucrainean: Crimeea, peninsula anexata in…

- Ucraina a declarat marți ca forțele sale au patruns mai adanc in liniile de aparare rusești de langa Robotyne, la o zi dupa ce a revendicat controlul asupra satului de pe frontul de sud, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al armatei, Andriy Kovalyov, a declarat ca forțele…

- Situația din Ucraina favorizeaza in continuare Kievul, in ciuda progreselor limitate inregistrate pana acum de contraofensiva ucrainenilor. Forțele ucrainene au incercat o patrundere mecanizata limitata in apararea ruseasca in sud de la inceputul pana la mijlocul lunii iunie, dar nu au reușit sa strapunga…

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca doua cladiri din orasul Dnipro au fost lovite de rachete. Atacurile au avut loc in centrul orasului, in apropierea unor restaurante si baruri aglomerate, informeaza Rador.Rachetele rusesti au lovit o cladire a serviciilor guvernamentale de securitate, aparent…