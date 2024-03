Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia, un incendiu a izbucnit la fabrica principala a producatorului rus de oțel Novolipetsk Steel (NLMK), potrivit declarațiilor guvernatorului regional. Rapoartele inițiale sugereaza ca incendiul de la uzina de oțel Novolipetsk…

- Trupele ruse incearca sa avanseze si mai mult in estul Ucrainei, lansand numeroase atacuri la vest de Avdiivka, la o zi dupa retragerea fortelor Kievului din acest oras industrial-cheie, a anuntat, duminica, comandantul ucrainean al acestui sector, informeaza AFP, conform Agerpres. "In zona Avdiivka,…

- Fortele ucrainene au doborat sambata doua avioane de vanatoare-bombardiere rusesti Su-34 si un avion de lupta Su-35 in estul Ucrainei, a declarat seful fortelor aeriene ale tarii, Mikola Olesciuk. ”In dimineata zilei de 17 februarie 2024, in (sectorul) de est, unitatile Fortelor Aeriene ale Fortelor…

- Forțele ucrainene au doborat sambata doua avioane rusesti de vanatoare-bombardament Su-34 și un avion de vanatoare Su-35 deasupra estului Ucrainei, a declarat comandantul forțelor aeriene ale țarii, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania. "In dimineața zilei de 17 februarie 2024, in sectorul…

- Cel puțin 11 persoane au fost ranite de rachetele rusești. Serhii Popko, seful administratiei militare din Kiev, a anunțat ca rachetele s-au apropiat de Kiev din directii diferite, dar toate au fost doborate si nu s-au inregistrat pagube majore sau victime in capitala. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai…

- Zelenski are o 'arma secreta' care rade efectiv armata lui Putin: 'Am distrus 26 de elicoptere rusesti intr-o zi!'Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca aliații au transferat armatei Ucrainei o arma cu raza lunga de actiune "despre care nu putem vorbi inca".Cu ajutorul acestei…

- "Marea majoritate a interceptarilor aeriene dintre avioanele NATO si cele ale Rusiei s-au desfasurat in siguranta si in mod profesionist. Incalcarile spatiului aerian al NATO de catre avioane militare ale Rusiei au fost rare si in general de scurta durata", a transmis NATO, care a adaugat ca majoritatea…

- Un atac ucrainean asupra portului Feodosia din Crimeea a provocat daune semnificative unei nave de razboi rusești și a provocat moartea unei persoane, au anunțat oficialii de la Moscova marți, dupa ce Kievul a afirmat ca a distrus o importanta nava de razboi rusa. Ministerul rus al Apararii a declarat…