Un civil a fost ucis vineri seara in districtul Nikopol, din sudul Ucrainei, intr-un bombardament rusesc cu drone kamikaze si artilerie. Acest lucru a fost anuntat pe Telegram de seful administratiei militare regionale din Dnipropetrovsk, Sergii Lisak, potrivit Ukrinform. „In timpul noptii, apararea aeriana a doborat doua (n.r. – drone) Shahed in districtele Dnipro si […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 785. Civil ucis de bombele rusesti la Nikopol a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .