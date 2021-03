Lista țărilor pentru care se impune crantina la sosirea în România Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU ) a adoptat, vineri, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic ridicat. Daca ați calatorit in aceste state și veniți in Romania sunteți obligat sa stați in carantina timp de 14 zile. De asemenea, prin aceasta Hotarare au fost stabilite majorarile stocurilor echipamentelor medicale , majorari necesare pentru buna desfașurare a campaniei de vaccinare. Hotararea CNSU poate fi citita integral AICI . Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat poate fi accesata AICI . The post Lista țarilor pentru care se impune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

