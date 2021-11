Lista liderilor anchetați pentru proasta gestionare a crizei Covid Mai mulți lideri sunt acuzați, la nivel mondial, pentru proasta gestionare a crizei de sanatate in cazul Covid-19. Deciziile lor sunt puse la indoiala, contextul in care ar fi trebuit sa fie exemplari fiind unul grav: o pandemie generala, un virus nemaiintalnit pana acum! Analiștii noteaza ca este greu sa fii exemplar tocmai in cazul unei asemenea pandemii grave. Alții insa spun ca liderii de aceea sunt lideri, tocmai pentru a lua masurile cele mai bune. Lucru care nu s-a intamplat pe parcursul declanșarii și derularii Covid-19. Pe lista liderilor cu impact negativ pe pandemie, figureaza, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Senatul brazilian a votat sa recomande punerea sub acuzare a președintelui Jair Bolsonaro din cauza gestionarii dezastruoase a pandemiei de COVID-19, anunța BBC.O comisiei a Senatului din Brazilia a adoptat prin vot un raport care recomanda punerea sub acuzare a lui Bolsonaro pentru mai multe…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a ordonat luni Poloniei sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro catre Comisia Europeana pentru ca nu a oprit exploatarea minei de lignit cariera deschisa de la Turow, încalcând astfel o decizie a instantei europene pronunțata în…

- Francezul Michel Barnier, fost negociator-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, acum candidat in alegerile primare ale dreptei franceze pentru scrutinul prezidential de anul viitor, si-a mentinut miercuri criticile la adresa instantelor judiciare europene. Mai ales in ceea ce priveste politicile migratorii,…

- Agnes Buzyn, fostul ministru al sanatații care a demisionat in februarie 2020 pentru a candida pentru Primaria Paris afirmand ca COVID reprezinta un risc redus, a fost pusa oficial sub acuzare de procurorii francezi pentru „periclitarea vieții altor persoane” prin modul in care a gestionat pandemia,…

- Un judecator al Curții Supreme a Braziliei a dispus miercuri deschiderea unei anchete împotriva președintelui Jair Bolsonaro pentru raspândirea de informații false, dupa atacurile sale constante și nedovedite asupra sistemului electoral, potrivit AFP.Judecatorul Alexandre de Moraes…