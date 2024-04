Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins luni, 11 martie, ca nefondat, recursul declarat de Inspecția Judiciara, in cazul vicepreședintelui CSM, Daniel Horodniceanu, care, in mai 2023, cand a fost oprit in trafic de doi polițiști, i-a certat pe aceștia și i-a intrebat „voi știți cine sunt eu?”.…

- O echipa multidisciplinara, formata din avocați specializați in litigii fiscale din cadrul Reff & Asociații| Deloitte Legal și consultanți fiscali din cadrul Deloitte Romania, a obținut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de catre Curtea de Apel București, pentru soluționarea unui…

- Recursul Catalinei Ponor declarat la 6 noiembrie 2023 a fost judecat in sedinta din 22 februarie 2024 de completul C1 Recurs Tribunalul Constanta a fost prima instanta care s a ocupat de dosarul in cauza Fosta gimnasta originara din Constanta, Catalina Ponor a pierdut procesul cu Serviciul Public de…

- In ultimii doi ani, instantele clujene au judecat mai multe procese intre compania americana Bechtel si ANAF. Administratia financiara a avut pretentii de peste 14 milioane lei, cu titlu de taxe, impozite si dobanzi penalizatoare pe care compania americana ar fi trebuit sa le plateasca. Valoarea lor…

- Deseori ni se pare ca Romania este plina de gunoaie – iar la marginea unora dintre marile orașe vedem chiar adevarați munți de deșeuri. Statisticile par sa arate exact opusul: pe cap de locuitor, țara noastra produce cea mai mica cantitate de deșeuri municipale dintre toate statele europene, mai…

- O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene arata ca, in ceea ce privește incidentele și accidentele aeriene, deși regimul de confidențialitate a informațiilor este de natura sa aduca atingere dreptului la libertatea de exprimare și de informare, este justificat.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis astazi o hotarare cruciala in dosarele de corupție, stabilind ca instanțele romanești trebuie sa aplice deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția, insa nu sunt obligate sa urmeze decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție…

- Compania aeriana ungara Wizz Air a suferit o infrangere joi in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a respins recursul acesteia impotriva unui ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei concurente, TAROM, acum patru ani. Decizia CJUE susține aprobarea…