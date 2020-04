Lipsesc culegatorii de capsuni in Spania blocata de coronavirus Restrictiile legate de pandemia de coronavirus fac imposibila venirea a mii de muncitori sezonieri din Romania si alte tari pentru a recolta roade pe campiile Spaniei.



"Este o situatie dramatica", a declarat Cristobal Picon, un fermier din Huelva, o provincie aflata in sud-vestul Spaniei.



Recolta de capsuni din acest an s-a anuntat dificila din start, fiindca fermierii au protestat la adresa preturilor de productie mari si a preturilor minime de vanzare a produselor. Dar apoi a aparut pandemia de coronavirus si intreaga Spanie a intrat in carantina, tara fiind sever afectata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

