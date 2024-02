România, lovită de furtuna Karlotta: a făcut prăpăd în Franța, Spania și Portugalia Furtuna Karlotta a produs numeroase distrugeri in mai multe zone din Europa, iar acum se indreapta spre Romania. Meteorologii au anunțat deja ploi abundente și inundații, in timp ce, la munte, va ninge puternic, iar vantul va viscoli zapada. Meteorologii vorbesc despre precipitații care pot ajunge la 55 de litri pe metru patrat și de intensificari ale vantului cu viteza de pana la 60 de kilometri pe ora. Cei de la ANM spun ca la peste 1.700 de metri altitudine va ninge. Stratul de zapada se va menține unul consistent pentru ca temperaturile vor scadea tot mai mult, dupa ce ninsorile se vor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

