Lipsa elevilor ii lasa fara catedra pe mai mulți profesori din Gorj in urmatorul an școlar. De la an la an dispar clase, pentru ca nu mai vin elevi din urma. Probleme sunt la toate ciclurile de invațamant, de la preșcolari și pana la liceu. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a realizat o situație a cadrelor didactice și a posturilor sau catedrelor care se restrang in anul scolar 2024 – 2025. Astfel, 8 cadre didactice vor ramane fara ore in anul școlar urmator pentru ca nu mai sunt elevi. Vor fi: doua invațatoare din comuna Crasna, satul Carpiniș; o profesoara de la Școala Negreni, unde sunt efective…