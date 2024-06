Benzile de circulație de pe DJ 691 extins nu au probleme de dimensionare. Autoritățile spun că s-a respectat legislația Benzile de circulație rezultate dupa extinderea drumului care traverseaza Dumbravița, spre autostrada A1, nodul de la Giarmata, se incadreaza perfect in cerințele legale, garanteaza autoritațile. Aceasta dupa ce mai mulți șoferi s-au plans ca benzile ar fi prea mici. DJ 691 a fost extins la doua benzi pe sens, pe intreaga porțiune de la ieșirea ... The post Benzile de circulație de pe DJ 691 extins nu au probleme de dimensionare. Autoritațile spun ca s-a respectat legislația appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

