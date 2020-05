Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Romaniuc, directoarea unei școli private din Iași, a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Raluca Turcan, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Pe site-ul…

- Catalin Petrica Arama a fost eliberat, la cerere, din functia de director general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor:…

- Ionel Roiban a fost numit consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnata de premierul Ludovic Orban, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tanasescu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Mihai Eleodor Mandres a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea…

- Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivascu)

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia…

- Claudiu Daniel Catana a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.In textul deciziei se precizeaza ca Bodu va avea atributii in domeniul financiar-fiscal. Printr-o…