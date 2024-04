Proiect de lege: Anumite persoane nu lucrează noaptea Se așteapta voturile. Potrivit unui proiect proiect de lege, anumite persoane nu trebuie sa fie obligate de angajator sa lucreze in tura de noapte. Mai exact, este vorba de parintele singur, dintr-o familie monoparentala, care nu va putea fi obligat de angajator să presteze muncă de noapte. Proiectul de lege discutat de Parlament urmeaza sa primeasca votul final saptamana viitoare. Importanța proiectului de lege Inițiatorii au o serie de motive pentru care un parinte dintr-o familie monoparenatala nu trebuie sa fie obligat sa lucreze in ture de noapte: – Siguranța copilului pe timp de noapte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

