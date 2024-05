Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a intrat pe radarul comisiei Premier League ce verifica respectarea fair-play-ului financiar. Proprietarul Todd Boehly ar fi folosit banii obținuți din vanzarea a doua hoteluri (76,5 milioane de pounds) pentru a reduce datoriile clubului la 90 de milioane. A cheltuit cei mai mulți bani in mercato…

- Simulare: care dintre Manchester City, Arsenal și Liverpool va fi campioana in Premier League daca in ultimele 6 etape se repeta rezultatele din turul sezonului? Intoarcem fotbalul din Anglia pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro, difuzat in fiecare zi de vineri. Pentru o buna parte…

- Victor Osimhen (25 de ani), autorul unui golazo dupa detenta de 223 cm, in victoria lui Napoli (4-2 la Monza), l-a extaziat pe Didier Drogba, fostul celebru varf ivorian al lui Chelsea. „Dumnezeule, m-am speriat și m-am temut sa nu se accidenteze. Victor a reușit insa o execuție cu adevarat nebuneasca”,…

- Manchester City și Chelsea sunt anchetate pentru incalcarea grava a regulilor Fair-Play-ului Financiar și risca sa fie excluse din Premier League daca vor fi gasite vinovate. Se țin lanț anchetele ligii engleze impotriva cluburilor din Premier care incalca regulile Fair-Play-ului Financiar (FFP) in…

- Pau Cubarsi (17 ani), fundașul central al Barcelonei devenit titular in echipa lui Xavi, ar urma sa primeasca 4 milioane de euro net salariu anual și clauza de reziliere, cifrata in prezent intre 10 și 15 milioane de euro. Potrivit El Chiringuito TV și Relevo, actualul acord al stoperului catalan se…

- Monica Iagar, 50 de ani, fosta campioana la saritura in inalțime, medaliata cu aur la Campionatele Europene din 1998, a intrat in politica. Fosta atleta și-a inceput deja campania pentru AUR și a primit un rol care-i confera o vizbilitate crescuta. Concret, Iagar, printre altele fosta șefa a Clubului…

- In direct la Premier GSP, fostul portar Costel Pantilimon (37 de ani), dublu campion in Anglia alaturi de Manchester City, a comentat situația lui Radu Dragușin (22), stoperul care inca așteapta șansa titularizarii la Tottenham. Cumparat cu 25 de milioane de Tottenham, suma care poate urca la 31 de…