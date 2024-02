”In urma adoptarii Legii 347/2023 la sfarsitul anului 2023, a fost instituita obligativitatea publicarii amenajamentelor silvice in Monitorul Oficial al Romaniei. Amenajamentele silvice sunt documente tehnice complexe, cuprinzand fiecare mai multe sute de pagini. In prezent, peste 200 de amenajamente silvice, aprobate la nivelul MMAP, asteapta publicarea in MOf, capacitatea tehnica fiind de maxim patru amenajamente pe saptamana”, anunta, marti, Ministerul Mediului. Institutia precizeaza ca, din cauza intarzierii la publicare, lucrarile silvice sunt blocate pe o suprafata de aproximativ 284.000…