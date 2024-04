Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Lazio Roma a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Salernitana, intr-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Invingatorii au marcat prin Anderson ‘7, ’35, Vecino ’14 si Isaksen ’87.

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-3, de echipa Brest, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului Frantei.Invingatorii au marcat prin Chardonnet ’12, Doumbia ’31, Mounie ’38 si Satriano ’60.

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Cadiz, intr-un meci al etapei a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Formatia din San Sebastian s-a impus prin golurile reusite de Mikel Merino, in minutul 28, si de Arsen Zakharyan, in minutul 68.Real…

- FC Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a inregistrat vineri seara cea de-a 14-a infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe teren propriu, 1-2, in fata celor de la Olympique Lyon, in prologul etapei a 23-a. Gazdele au deschis scorul prin Georges Mikautadze (13), insa oaspetii…

- FC Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni, se afunda in subsolul clasamentului in Ligue 1, dupa ce a cedat cu 3-0 pe terenul lui Montpellier, o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii, duminica, in etapa a 22-a, potrivit Agerpres. Golurile au fost marcate de Issiaga Sylla (minutul…

- Formatia Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Olympique Marseille, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Frantei, informeaza news.ro.Marseille a ramas in inferioritate numerica in minutul 30, cand a fost eliminat Gigot. Gazdele…

- Metz a pierdut din nou, a șaptea infrangere consecutiva in Ligue 1, iar scaunul antrenorului Ladislau Boloni (70 de ani) se clatina puternic. Ziarul local La Semaine nu l-a menajat pe antrenorul roman dupa ultimul eșec, 1-2 cu Lorient: „Parodie de fotbal. E omul potrivit sa salveze echipa de la retrogradare?”.…

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1, informeaza news.ro.Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat…