Liga A cu o „fuziune“: Poiana se mută la ­Drăgăneşti La sediul AJF Prahova s-a stabilit ”țintarul” noului sezon, primul eșalon județean anunțandu-se mai animat ca niciodata (in… an electoral). In Liga A, Petrosport a luat locul celor de la Atletic United, mutare aprobata din sezonul trecut, in timp ce, acum, s-a oficializat o noua schimbare importanta, Triumf Poiana Campina urmand sa se mute la Draganești, iar din sezonul viitor (2024-2025) sa-și schimbe și numele in Progresul Draganești, desigur daca in acest prim campionat lucrurile vor merge conform ”planului”. Prima etapa a noului sezon se joaca pe 19 august, dupa urmatorul program: Petrolul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

