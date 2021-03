Stiri pe aceeasi tema

- CSM Slatina nu a reusit sa obtina niciun punct din deplasarea de la Cluj, din partida cu Universitatea. A fost o victorie la limita a ardelenilor, scor 2-1, dupa ce au reușit sa inscrie golul „izbavitor“ in minutul 90+5. Golurile invingatorilor au fost reusite de Ogbu (33) și Golan (90+5), in timp ce…

- Etapa a 11-a din Liga Florilor aduce in prim plan mai multe partide interesante, printre care si cea dintre Gloria Bistrita si SCM Craiova. Fetele pregatite de Bogdan Burcea sunt intr-o situatie dificila in clasament, iar acum vor ataca victoria cu Bistrita, chiar daca lotul nu va fi complet nici de…

- U Cluj a caștigat cu 2-1 cu Viitorul Pandurii și au revenit, cel puțin pana sambata, pe loc de play-off. ASU Poli a invins pe SCM Gloria Buzau și a urcat pe locul 2.Joi, 18 februarie ASU Politehnica Timișoara - SCM Gloria Buzau 2-0Viitorul Pandurii Targu Jiu - Universitatea Cluj 1-2Sambata, 20 februarie11.00…

- SCM Craiova „respira“, in sfarsit, in Liga Florilor. Formatia din Banie a reusit sa puna punct seriei de rezultate negative din campionat si sa obtina o victorie importanta cu CSM Slatina. A fost 29-19 pentru trupa lui Bogdan Burcea, care a ajuns la 9 puncte in clasament si a urcat un loc, pana pe 11.…

- SCM Gloria Buzau a anunțat desființarea echipei de fotbal și, totodata, retragerea din campionatul Ligii 2. Informația a fost publicata in exclusivitate de Liga2.ro, imediat dupa ce ședința in care jucatorii și stafful tehnic au fost inștiințați de șefii clubului, chiar inainte de plecarea in cantonament.…

- REȘIȚA – Conform statisticii realizate de site-ul Liga2.ro, formația antrenata de Alin Minteuan este cea mai familiarizata cu Liga 2 dintre cele prezente in acest moment in competiție! Statistica arata ca CSM Reșița are 48 de sezoane in Liga 2, unde a strans 1372 de jocuri, in care a acumulat 616 victorii,…

- Liga I se apropie de pauza de iarna care, in acest an, va fi una mai scurta din cauza calendarului incarcat. Dupa aceasta etapa, cea cu numarul 14, se va mai juca o runda, intre 19 si 22 decembrie. Apoi, campionatul se va intrerupe pana la mijlocul lunii ianuarie.

- SCMU Craiova a inregistrat doua victorii și un eșec la turneul organizat in Sala Polivalenta, din Banie, iar tehnicianul Danuț Pascu s-a aratat oarecum mulțumit de ceea ce au reușit baieții sai. Acesta a marturisit, de asemenea, ca regreta ca nu au reușit sa forțeze și mai mult in derbiul cu Arcada.…